United Natural Foods Aktie

United Natural Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903615 / ISIN: US9111631035

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: United Natural Foods präsentiert Quartalsergebnisse

United Natural Foods wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,505 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei United Natural Foods noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,16 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei United Natural Foods für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,11 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 31,93 Milliarden USD, gegenüber 31,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu United Natural Foods Inc.

Analysen zu United Natural Foods Inc.

Aktien in diesem Artikel

United Natural Foods Inc. 30,82 -1,82% United Natural Foods Inc.

