Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor

United Parcel Service wird am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,20 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei United Parcel Service für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 24,01 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,91 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 88,19 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 90,89 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at