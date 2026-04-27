United Parcel Service Aktie

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WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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Erwartungen im Überblick 27.04.2026 09:27:00

Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die United Parcel Service-Bilanz voraus.

United Parcel Service wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,40 USD je Aktie erzielt worden waren.

18 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 20,98 Milliarden USD - das würde einem Abschlag von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,03 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,62 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 88,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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