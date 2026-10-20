Ausblick: United Rentals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Rentals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 13,97 USD je Aktie gegenüber 10,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,71 Milliarden USD gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 49,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 38,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,76 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at