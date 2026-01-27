Ausblick: United Rentals legt Quartalsergebnis vor

United Rentals wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 11,79 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,24 Milliarden USD gegenüber 4,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 42,71 USD, gegenüber 38,69 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 16,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 15,35 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at