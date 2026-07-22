Ausblick: United Rentals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Rentals wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Rentals 9,59 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,21 Milliarden USD gegenüber 3,94 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 47,20 USD, gegenüber 38,61 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 17,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,10 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at