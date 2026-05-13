Ausblick: United Spirits gewährt Anlegern Blick in die Bücher

United Spirits lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,06 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte United Spirits ein EPS von 5,93 INR je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent auf 31,03 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,17 INR, gegenüber 22,28 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 127,64 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 120,69 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at