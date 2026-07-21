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WKN DE: A2JN9S / ISIN: INE854D01024

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: United Spirits legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Spirits präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 INR gegenüber 5,87 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll United Spirits mit einem Umsatz von insgesamt 27,12 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,23 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,28 INR, während im vorherigen Jahr noch 25,89 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 138,00 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 124,67 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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