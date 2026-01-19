United Spirits Aktie

United Spirits für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9S / ISIN: INE854D01024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 07:01:06

Ausblick: United Spirits stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United Spirits wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,54 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent auf 36,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,24 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 22,28 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 127,87 Milliarden INR, gegenüber 120,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Spirits Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu United Spirits Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Spirits Limited Registered Shs 1 350,60 0,90% United Spirits Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen