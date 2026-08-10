United States Antimony Aktie
WKN: 868547 / ISIN: US9115491030
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: United States Antimony legt Quartalsergebnis vor
United States Antimony äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 106,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 21,7 Millionen USD gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,022 USD, gegenüber -0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 115,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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