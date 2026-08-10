Ausblick: United States Antimony legt Quartalsergebnis vor

United States Antimony äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 106,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 21,7 Millionen USD gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,022 USD, gegenüber -0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 115,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at