Ausblick: United States Antimony präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United States Antimony lädt am 19.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 85,88 Prozent auf 12,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,024 USD im Vergleich zu -0,020 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 39,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at