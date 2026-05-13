United States Antimony Aktie
WKN: 868547 / ISIN: US9115491030
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: United States Antimony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
United States Antimony präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 111,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 124,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 39,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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