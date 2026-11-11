United States Antimony Aktie

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WKN: 868547 / ISIN: US9115491030

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: United States Antimony zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United States Antimony wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

United States Antimony soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,068 USD, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 64,7 Millionen USD im Vergleich zu 39,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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