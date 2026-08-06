United States Cellular Aktie

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WKN: 875189 / ISIN: US9116841084

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: United States Cellular informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

United States Cellular wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei United States Cellular noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 916,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD, gegenüber 3,33 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 203,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 163,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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