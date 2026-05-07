Ausblick: United States Cellular veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

United States Cellular präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,913 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte United States Cellular 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 54,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 93,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 891,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,857 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 209,4 Millionen USD, gegenüber 163,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at