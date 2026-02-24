Ausblick: United Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United Therapeutics wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Therapeutics 6,19 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 811,4 Millionen USD – ein Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Therapeutics 735,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 27,48 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 24,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,20 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

