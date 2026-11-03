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United Therapeutics Aktie

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WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: United Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

United Therapeutics präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,01 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte United Therapeutics noch 7,16 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 781,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte United Therapeutics einen Umsatz von 799,5 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 26,66 USD je Aktie, gegenüber 27,86 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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