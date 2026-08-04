Ausblick: United Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Therapeutics stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Therapeutics 6,41 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 798,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 804,7 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 26,94 USD je Aktie, gegenüber 27,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at