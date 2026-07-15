Ausblick: UnitedHealth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UnitedHealth wird am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll UnitedHealth nach den Prognosen von 22 Analysten im Schnitt 110,79 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111,62 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 443,68 Milliarden USD, gegenüber 447,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at