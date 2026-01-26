UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Zahlen voraus
|
26.01.2026 07:39:00
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UnitedHealth lädt am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,98 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 113,77 Milliarden USD gegenüber 100,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 27 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,32 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 15,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 447,86 Milliarden USD, gegenüber 400,28 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
23.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
21.01.26
|Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)