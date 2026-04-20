UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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Zahlen voraus 20.04.2026 07:04:00

Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Am Dienstag wird UnitedHealth seine Bilanz veröffentlichten.

UnitedHealth stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,58 USD je Aktie gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 109,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,58 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,86 USD, gegenüber 13,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 440,54 Milliarden USD im Vergleich zu 447,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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