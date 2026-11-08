Uniti Group Aktie
WKN DE: A41A1A / ISIN: US9129321009
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Uniti Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Uniti Group wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,624 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,92 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 854,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Uniti Group einen Umsatz von 722,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,976 USD im Vergleich zu 4,87 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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