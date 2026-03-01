Uniti Group Aktie

Uniti Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41A1A / ISIN: US9129321009

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Uniti Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Uniti Group präsentiert in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,357 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 876,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 198,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,01 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,630 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,22 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

