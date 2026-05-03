Ausblick: Unitil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Unitil äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,86 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Unitil ein EPS von 1,69 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,88 Prozent auf 179,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Unitil noch 170,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 559,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 536,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at