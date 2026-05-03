Unitil Aktie
WKN: 663242 / ISIN: US9132591077
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Unitil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Unitil äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,86 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Unitil ein EPS von 1,69 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,88 Prozent auf 179,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Unitil noch 170,8 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 559,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 536,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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