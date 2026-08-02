Ausblick: Unitil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unitil lässt sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Unitil die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unitil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 113,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 102,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD im Vergleich zu 2,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 592,2 Millionen USD, gegenüber 536,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at