Unitil Aktie
WKN: 663242 / ISIN: US9132591077
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Unitil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Unitil lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,056 USD. Dies würde einen Verlust von 180,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Unitil -0,020 USD je Aktie vermeldete.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 113,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD im Vergleich zu 2,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 607,4 Millionen USD, gegenüber 536,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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