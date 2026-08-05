Ausblick: Unity Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Unity Software stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,107 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 514,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 440,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,939 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,14 Milliarden USD, gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at