Ausblick: Unity Software legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Unity Software wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Unity Software -0,300 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Unity Software nach den Prognosen von 22 Analysten 567,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 470,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,678 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,960 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,85 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net