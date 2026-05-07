Unity Software Aktie

Unity Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Unity Software stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Unity Software wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Unity Software im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,211 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 USD je Aktie gewesen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 502,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 435,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,669 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,960 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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