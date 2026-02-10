Unity Software Aktie

Unity Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Unity Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unity Software stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,209 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unity Software noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Unity Software 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 492,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Unity Software 457,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,842 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,680 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 28 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,84 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

