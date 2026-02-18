Ausblick: Universal Display legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Universal Display lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Universal Display einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 173,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Universal Display einen Umsatz von 162,3 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,94 USD je Aktie, gegenüber 4,65 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 650,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 647,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at