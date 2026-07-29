Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Display mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Universal Display präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Universal Display ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 157,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Universal Display einen Umsatz von 171,8 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie, gegenüber 5,08 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 643,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 650,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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