Ausblick: Universal Display veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal Display wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Display noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Universal Display in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 161,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,77 USD im Vergleich zu 5,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 673,6 Millionen USD, gegenüber 650,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at