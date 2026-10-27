Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Display zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Universal Display wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Universal Display 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Universal Display in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 162,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 139,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, gegenüber 5,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 630,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 650,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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