Universal Electronics Aktie

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WKN: 885793 / ISIN: US9134831034

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Universal Electronics präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 20,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 78,1 Millionen USD gegenüber 97,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,410 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 326,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 368,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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