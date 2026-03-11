Universal Electronics Aktie

Universal Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885793 / ISIN: US9134831034

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Universal Electronics gibt am 12.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Universal Electronics nach der Prognose von 1 Analyst 87,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,200 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 367,8 Millionen USD, gegenüber 394,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

