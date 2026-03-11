Universal Electronics Aktie
WKN: 885793 / ISIN: US9134831034
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Universal Electronics gibt am 12.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Universal Electronics nach der Prognose von 1 Analyst 87,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,200 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 367,8 Millionen USD, gegenüber 394,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
