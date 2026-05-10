Ausblick: Universal Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Universal Electronics wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 20,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 73,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 92,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu -1,410 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 321,4 Millionen USD, gegenüber 368,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at