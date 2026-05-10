Universal Electronics Aktie
WKN: 885793 / ISIN: US9134831034
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Universal Electronics wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 20,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 73,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 92,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD im Vergleich zu -1,410 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 321,4 Millionen USD, gegenüber 368,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Electronics Inc.
|
07:01
|Ausblick: Universal Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Universal Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Universal Electronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Electronics Inc.
|3,50
|-2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.