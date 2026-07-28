Universal Forest Products Aktie
WKN DE: A2P4EB / ISIN: US90278Q1085
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Forest Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Universal Forest Products wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,38 USD aus. Im letzten Jahr hatte Universal Forest Products einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,00 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,32 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Forest Products Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Universal Forest Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Universal Forest Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Universal Forest Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Universal Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: Universal Forest Products zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: Universal Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)