Universal Forest Products Aktie
WKN DE: A2P4EB / ISIN: US90278Q1085
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Forest Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Universal Forest Products präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass Universal Forest Products für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Universal Forest Products mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,14 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,31 Milliarden USD, gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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