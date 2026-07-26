Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Health Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Universal Health Services stellt am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,58 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,45 USD, gegenüber 23,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 18,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,36 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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