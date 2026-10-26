Universal Health Services Aktie

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WKN: 866462 / ISIN: US9139031002

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Health Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Universal Health Services veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Universal Health Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,71 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,55 USD, gegenüber 23,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 18,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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