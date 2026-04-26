Ausblick: Universal Health Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Health Services wird am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD gegenüber 4,80 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 4,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 18,51 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at