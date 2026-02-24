Ausblick: Universal Health Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Universal Health Services lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,86 USD aus. Im letzten Jahr hatte Universal Health Services einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,50 Prozent auf 4,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Universal Health Services noch 4,11 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,74 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,82 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 17,37 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at