Ausblick: Universal Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Universal Insurance präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 50,05 Prozent auf 601,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 401,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 2,22 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at