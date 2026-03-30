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Universal Scientific Industrial Aktie

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WKN DE: A1XA09 / ISIN: CNE100001BZ8

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Universal Scientific Industrial (Shanghai) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Universal Scientific Industrial (Shanghai) wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,260 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Universal Scientific Industrial (Shanghai) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,76 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,812 CNY je Aktie, gegenüber 0,760 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 59,80 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 60,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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