Universal Scientific Industrial Aktie
WKN DE: A1XA09 / ISIN: CNE100001BZ8
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Universal Scientific Industrial (Shanghai) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Universal Scientific Industrial (Shanghai) lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Universal Scientific Industrial (Shanghai) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,151 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Universal Scientific Industrial (Shanghai) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,83 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,08 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 70,51 Milliarden CNY, gegenüber 59,17 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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