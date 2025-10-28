Ausblick: Universal Scientific Industrial (Shanghai) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Universal Scientific Industrial (Shanghai) lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,243 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,64 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 0,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) einen Umsatz von 16,62 Milliarden CNY eingefahren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,811 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,760 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 62,45 Milliarden CNY, gegenüber 60,60 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at