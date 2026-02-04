Ausblick: Universal Technical Institute legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Universal Technical Institute stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,137 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Technical Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Universal Technical Institute nach den Prognosen von 7 Analysten 216,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 201,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,771 USD aus. Im Vorjahr waren 1,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 909,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 835,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at