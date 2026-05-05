Ausblick: Universal Technical Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Universal Technical Institute wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,002 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Universal Technical Institute noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Universal Technical Institute 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 221,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Universal Technical Institute 207,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,799 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 911,3 Millionen USD, gegenüber 835,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at