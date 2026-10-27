Ausblick: Univest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Univest lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,977 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 31,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Univest einen Umsatz von 131,2 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,81 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,13 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 354,9 Millionen USD, gegenüber 517,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at